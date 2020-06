Erster Meister-Matchball: So können Liverpool und Trainer Jürgen Klopp den Titel holen

Mit dem 4:0-Erfolg über Crystal Palace haben der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp die Weichen in der Premier League weiter auf Titelgewinn gestellt - und sich damit den ersten Meister-Matchball erkämpft. Den allerdings können die "Reds" gar nicht selbst verwandeln. Trotzdem dürfte es letztlich nur eine Frage der Zeit sein, wann Liverpool seinen ersten Meistertitel seit 1990 unter Dach und Fach bringt und Klopp mit dem LFC nach dem Gewinn der Champions League und der Klub-Weltmeisterschaft (beides 2019) seinen dritten großen Titel feiern darf.

Meister-Chance 1: In diesem Szenario würde Liverpool den Titel bereits am Donnerstag quasi auf der Couch einfahren. Denn am Abend muss Verfolger Manchester City im Spitzenspiel des 31. Spieltages beim FC Chelsea, dem künftigen Klub von RB-Leipzig-Stürmer Timo Werner, ran. Bei derzeit 23 Punkten Rückstand und acht für City noch ausstehenden Partien ist klar: Sollte die Truppe von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola bei Chelsea nicht gewinnen, wären Liverpool und Klopp sieben Spieltage vor dem Saisonende Meister. Selbst ein Unentschieden würde dafür reichen, weil auch 22 Zähler in dann noch sieben Begegnungen nicht mehr aufzuholen sind. Klopp sagte über das Duell von City bei Chelsea: "Ich werde mir das Spiel angucken. Wir spielen nächste Woche gegen City, danach gegen Chelsea. Deshalb muss ich es gucken"

Liverpool am 2. Juli im direkten Duell mit Manchester City

Meister-Chance 2: Selbst wenn Manchester bei den "Blues" am Donnerstag gewinnen sollte, ist Klopps dritter Meistertitel - die ersten beiden hatte er 2011 und 2012 in der Bundesliga mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund errungen - wohl reine Formsache. In dem Fall würde Liverpool (derzeit 86 Punkte) am 2. Juli (21.15 Uhr) mit 20 Zählern Vorsprung in das direkte Duell mit den "Citizens" gehen. Dem LFC würde dann ein Remis genügen, um die "Skyblues" entscheidend zu distanzieren. Denn dann bliebe es bei dem 20-Punkte-Polster - in dann noch sechs Partien nicht aufholbar.

