Ex-BVB-Verteidiger Neven Subotic über Jürgen Klopp: "Der beste Trainer der Welt"

Das wichtigste Spiel des Jahres steht an - und mittendrin Jürgen Klopp. Mit dem FC Liverpool steht der deutsche Coach zum zweiten Mal im Folge im Finale der Champions League. Seinen "Final-Fluch" will Klopp hinter sich lassen und gegen Tottenham Hotspur endlich einen großen Titel auf internationaler Vereinsebene holen. Sein ehemaliger Spieler Neven Subotic verrät nun gegenüber dem Nachrichtenportal t-online.de, was Klopp auszeichnet.