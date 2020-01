Ohne Jürgen Klopp! FC Liverpool bei Wiederholungsspiel im FA Cup wieder mit B-Team

Peinlicher Ausrutscher für Jürgen Klopp: Champions-League-Sieger FC Liverpool hat sich in der vierten Runde des englischen FA Cups mit einer B-Elf blamiert. Beim Drittligisten Shrewsbury Town verspielte die Mannschaft von Trainer Klopp überraschend eine Zwei-Tore-Führung und kam nur zu einem 2:2 (1:0) . Nun müssen die Reds ein Wiederholungsspiel in Anfield bestreiten.

Dieses wird der Premier-League -Spitzenreiter ohne seine A-Mannschaft und auch ohne Trainer Jürgen Klopp bestreiten. Das kündigte der deutsche Coach an und zeigte sich verärgert über die Maßnahme des englischen Verbandes, das Wiederholungsspiel in der kleinen Winterpause anzusetzen. " Die Premier League hat uns gebeten, die Winterpause zu respektieren. Das tun wir. Wenn die FA das nicht respektiert, können wir es nicht ändern. Wir werden nicht da sein ", sagte Klopp am Sonntag nach dem Spiel.

Liverpool schon im Ligapokal mit der U23

Schon in Shrewsbury hatte Klopp viele Stammspieler geschont. Beim Rückspiel am 4. oder 5. Februar in Anfield soll nun vorwiegend die U23-Mannschaft auflaufen, die bereits im Ligapokal-Viertelfinale bei Aston Villa (0:5) spielte und von Neil Critchley betreut wurde. Damals war das A-Team bereits auf dem Weg zur Klub-WM nach Katar. "Man kann nicht mit uns umgehen, als ob es niemanden interessiert. Ich weiß, dass es nicht sehr populär ist, aber so sehe ich es", sagte Klopp und fügte hinzu: "Die Spieler brauchen eine Pause, mental und physisch." Die Premier League hat zwischen dem 2. und 16. Februar eine Winterpause angesetzt.