FC Liverpool wieder Zweiter: Salah, Mané und Co. zerlegen Wolverhampton

Dabei hatte der Außenseiter vor 2000 Zuschauern an der Anfield Road zunächst gut begonnen und war das gefährlichere Team. Zwar hatte der FC Liverpool mehr Ballbesitz, machte sich durch einfache Ballverluste in der Vorwärtsbewegung das Leben jedoch das ein oder andere Mal selber schwer. So kam Wolverhampton trotz weniger Höhepunkte zu den klareren Chancen. Eine davon vereitelte Alisson-Vertreter Caomhin Kelleher, der einen Heber von Daniel Podence über das Tor lenkte (17.), kurz darauf zielte Adama Traoré daneben (19.). Die Führung der Reds fiel deshalb überraschend wie unglücklich für die Gäste. Einen weiten Ball von Jordan Henderson konnte Conor Coady nicht vernünftig verarbeiten, Mo Salah spritzte dazwischen und markierte das 1:0 (24.).

Im zweiten Durchgang zeigten die Reds dann ihre ganze Klasse. Immer wieder kam die Klopp-Elf über die schnellen Mané und Salah in die gefährliche Zone. Nach einer knappen Stunde die Belohnung: Georginio Wijnaldum vollendete einen Tempogegenstoß mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel zum 2:0 (58.). Nur zehn Minuten später sorgte dann Verteidiger Joel Matip für die Entscheidung. Der ehemalige Bundesliga-Profi verwertete eine Hereingabe von Salah per Kopf zum 3:0 (67.). Ein Eigentor von Nelson Semedo setzte den Schlusspunkt (78.). Die Defensive der Reds, die unter anderem durch die Verletzung von Abwehrchef Virgil van Dijk arg gebeutelt war und in elf Premier-League-Spielen bereits 17 Gegentreffer hinnehmen musste, hielt bis zum Ende die Null. Die Jagd auf Platz eins geht nach dem höchsten Liga-Sieg der Saison weiter.