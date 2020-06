Premier League Inside: Wie der FC Liverpool unter Jürgen Klopp einen Teil seiner Geschichte abschüttelte

In einem Rucksack kann man viele nützliche Dinge bei sich führen, gerade in diesen Tagen, in denen es draußen sommerlich warm ist. Eine Picknickdecke, kühle Getränke, ein gutes Buch. Was man nicht in einen Rucksack stecken sollte, ist die eigene Geschichte. So hat es Jürgen Klopp, frisch gekrönter Meistertrainer des FC Liverpool, bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als Angestellter des Klubs verkündet. “Die Geschichte ist unsere Basis. Aber es ist nicht erlaubt, sie in einem Rucksack mit uns herum zu tragen”, sagte er im Oktober 2015.