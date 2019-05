Jürgen Klopp, Xherdan Shaqiri und Mo Salah: So tickt das verrückte Trio des FC Liverpool

Für den FC Liverpool geht es am Samstag um den erste großen Titel seit 2005. 14 Jahre nach dem bislang letzten Erfolg in der Königsklasse wollen Trainer Jürgen Klopp, Superstar Mohamed Salah & Co. im Champions-League-Endspiel gegen Tottenham Hotspur Geschichte schreiben. SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp erinnert sich an seine Erlebnisse mit drei Protagonisten des FC Liverpool, die am Samstag im Fokus stehen.

Jürgen Klopp, der Unberechenbare

Es gibt vermutlich kaum einen Trainer, mit dem man unterhaltsamere Interviews führen kann, als mit Klopp. Es gibt wohl kaum einen, der bessere Sprüche hat, spontaner ist und dazu noch echt witzig. "Er könnte auch Wetten dass..?! moderieren", sagte sein ehemaliger Manager Christian Heidel einst. Doch Klopp kann auch ganz anders. Nämlich dann, wenn ihm etwas nicht passt oder er sich ungerecht behandelt fühlt. Dann kann er selbst ungerecht werden - oder sogar persönlich.

Ein Typ, den man einfach gernhaben muss

Selbst auf die harmlosesten Fragen reagiert er dann extrem gereizt und ironisch. "Sie schon wieder", hieß es manchmal. Oder auch: "Sie interessiert doch ohnehin nur die Schlagzeile." Das kam vor allem in seiner letzten Saison in Dortmund häufig vor, als der BVB zwischenzeitlich Letzter war und Klopp gerne mal austeilte. Ein guter Verlierer wird er wohl nie werden, aber immerhin ist er nicht nachtragend. Als wir einst bei einem Gewinnspiel zusammen in der Jury saßen, rauchten wir in den Pausen oft gemeinsam eine Zigarette. Dann war er wieder "Kloppo", der Kumpel. Ein Typ, den man trotz allem irgendwie gernhaben muss.

Xherdan Shaqiri, der Kraftwürfel

Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als ich den "Kleinen", wie ihn sein erster Profi-Trainer Thorsten Fink, später rief, zum ersten Mal kicken sah. Beim "Blue Stars Youth Cup", einem Jugendturnier in Zürich, bei dem schon Weltstars wie Kaka, David Beckham oder Pep Guardiola ihre Karriere starteten, ging auch der Stern von Xherdan Shaqiri auf. Im Finale hämmerte er aus 30 Metern die Kugel in den Winkel. 15 oder 16 muss er gewesen sein, er spielte im Nachwuchs des FC Basel.

Als ich rund ein Jahr später als Reporter mit Fink über die Besetzung des Trainingslagers telefonierte, verriet er mir, dass er ein Juwel entdeckt habe, welches er zu den Profis hochholen wollte und sagte voller Überzeugung: "Shaqiri, das wird Einer." Fink sollte Recht behalten. Von Anfang an setzte er auf das 1,69 Meter große Energiebündel, welches wir beim Boulevard "Kraftwürfel" oder "Zauberzwerg" tauften. Die erste Zeile, die ich einem Text über Shaqiri verpasste, lautete: "Quadratisch, praktisch, gut." Weil der Schweizer unfassbar muskulöse Waden und Oberschenkel hatte, durfte ich ihn für eine Geschichte vermessen und dabei feststellen, dass er sogar Kraftpaket Roberto Carlos in den Schatten stellte.

"Kann auf höchstem Niveau jederzeit ein Spiel entscheiden"

"Shaq" war einfach ein toller Kerl. Immer gut gelaunt, immer den Schelm im Nacken - selbstbewusst bis unter die Haarspitzen. Das kam bei seinen Trainern nicht immer gut an, die ihm auch mal die Flausen aus dem Kopf treiben mussten, wenn er auf der Meisterfeier eine Pyrofackel zündete, sich im Training hängen lies oder aus dem Quartier der Nationalmannschaft ausbüchste. Doch auf all seinen Stationen, ob in Basel, bei Bayern München, Inter Mailand, Stoke City oder heute in Liverpool, liebten ihn die Fans - weil er anders war. Nicht so stromlinienförmig, wie viele Profis heutzutage. Sondern spitzbübisch, frech, besonders. "Er kann auch auf höchstem Niveau jederzeit ein Spiel entscheiden", sagte mir sein ehemaliger Sportdirektor Georg Heitz vor ein paar Tagen. "Shaq ist für große Spiele gemacht." Auch wenn er Samstag vermutlich nicht in der Startelf stehen wird, könnte wieder so ein Tag sein.

Mohamed Salah, der Bescheidene

Selten habe ich während meiner Zeit als Reporter so einen freundlichen und zurückhaltenden Typen erlebt, der auf dem Platz genau das Gegenteil verkörperte. Ein Kollege von mir meinte mal über Salah: "Der bedankt sich schon, wenn man ihm nur Guten Tag sagt." Tatsächlich war der Ägypter zu jeder Zeit, in der ich ihn während seiner bisherigen Karriere traf, vor allem eines: bodenständig und bescheiden. Nie vergaß er, wo er herkam, nie die gute Kinderstube. Das bestätigen bis heute auch all seine ehemaligen Mitspieler, Trainer und sonstigen Weggefährten. Als ich mit ihm das erste Interview nach seiner Ankunft in Europa führen durfte, sprach Salah noch kein Wort Englisch oder Deutsch - und interessierte sich via Übersetzer dennoch auch dafür, wo ich herkam, wo ich wohne und wo man in Basel gut Essen gehen konnte.

Er schwärmte von Alex Frei und Usain Bolt, verriet, dass er seine Eltern vermisse, noch nie Schnee gesehen habe und fünfmal am Tag bete. Als auf dem Flug zu einem Europa-League-Spiel in St. Petersburg sein Landsmann Mohamed Elneny im Flugzeug kollabierte und wir notlanden mussten, war Salah sofort da, um Erste Hilfe zu leisten.

Salah ließ in seiner Heimat Mädchenhäuser bauen Als ich kürzlich ein Interview mit ihm im Time Magazin las, staunte ich nicht schlecht. Salah, gläubiger Moslem und in seiner Heimat ein Volksheld, nutzte seine Rolle, um auf die dortigen Probleme im Umgang mit Frauen aufmerksam zu machen. Unter anderem sagte er: "Ich bin der Ansicht, dass Frauen mehr verdient haben, als wir ihnen derzeit geben." Doch statt wie viele seiner Kollegen nur öffentlichkeitswirksam zu reden, ließ er von seinen 12-Millionen-Euro-Jahresgehalt sogar Mädchenhäuser in Ägypten bauen. Im Machogeschäft Fußball ist auch das außergewöhnlich.

