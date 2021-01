Premier League Inside: Warum die Schwächephase des FC Liverpool nicht nur Pech ist

Achtung, es folgt ein Hilferuf: “Wenn jemand einen Innenverteidiger zu einem vernünftigen Preis übrig hat, der über die Qualität verfügt, die wir brauchen, soll er mir eine Nachricht schicken”, sagte Jürgen Klopp nach dem 3:1 seines FC Liverpool bei Tottenham Hotspur . Mit dem Sieg im Nordlondoner Regen hat der Meister zwar die aktuelle Krise gebremst nach zuletzt fünf sieglosen Premier-League-Auftritten, gleichzeitig verschärfte sich allerdings die Personal-Misere in der Abwehr.

Vor dem Spiel verletzte sich Aushilfs-Abwehrchef Fabinho , in der Partie erlitt Joel Matip eine Knöchelverletzung und musste zur Pause ausgewechselt werden. Virgil Van Dijk und Joe Gomez fallen ohnehin monatelang aus. Die Zahl der gesunden und erfahrenen Innenverteidiger beim Meister beträgt neuerdings genau: null. Bislang weigerten sich die Klub-Besitzer, die Fenway Sports Group, Geld für Verstärkung auf dieser Position zur Verfügung zu stellen, doch diese Haltung sollten sie dringen überdenken. Die Saison steht auf dem Spiel.

Dass der Meister auf den vierten Platz abgerutscht ist und sogar um die Champions-League-Qualifikation fürchten muss, hat entscheidend mit den Ausfällen in der Abwehr zu tun. Nicht unbedingt, weil der FC Liverpool so viele Tore kassieren würde, sondern, weil sich durch die erzwungenen Umbaumaßnahmen die Statik des Teams verschoben hat. Die ersatzweise nach hinten beorderten Mittelfeldspieler Jordan Henderson und Fabinho fehlen im Maschinenraum. Ohne ihre Präsenz im Mittelfeld krankt das Gegenpressing. Die Außenverteidiger Andrew Robertson und Trent Alexander-Arnold haben weniger Freiheiten nach vorne. Die einst furiose Sturmreihe wird nicht mehr so zuverlässig mit Bällen versorgt wie gewohnt.