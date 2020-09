Salah-Dreierpack und Koch-Patzer: FC Liverpool siegt zum Auftakt mit 4:3 gegen Aufsteiger Leeds

Innenverteidiger Koch, der im Sommer von Bundesligist SC Freiburg für 13 Millionen Euro nach England wechselte musste in seinem ersten Premier-League-Spiel jedenfalls einiges an Lehrgeld zahlen. Gerade mal drei Minuten waren bei seinem Premier-League-Debüt gespielt, als der Neuzugang einen Elfmeter verursachte. Liverpool-Außenstürmer Salah hatte dem Innenverteidiger im Strafraum scharf an die ausgestreckte Hand geschossen, Schiedsrichter Michael Oliver zeigte umgehend auf den Punkt. Salah trat selbst aus elf Metern an, der Ägypter knallte den Elfmeter hoch in die Tormitte zur Führung des Meisters.

Doch der Aufsteiger sollte nach einer halben Stunde erneut zum Ausgleich kommen. Nach einem hohen Ball spielte der ohnehin oft zu schludrig agierende van Dijk Leeds-Torjäger Bamford (16 Ligatreffer in der Vorsaison) den Ball in die Füße, Liverpool-Keeper Alisson konnte den Patzer nicht mehr ausbügeln - 2:2.

Auch beim zweiten Liverpooler Gegentreffer sah Koch nicht wirklich gut aus. Nach einer Ecke von Andrew Robertson wuchtete LFC-Abwehrchef Virgil van Dijk den Ball per Kopf ins Tor - der deutsche Nationalspieler hatte den Niederländer dabei nur halbherzig begleitet, konnten den erneuten Rückstand so nicht verhindern. Zwischenzeitlich hatte Leeds-Offensivmann Jack Harrison nach einem langen Ball auf den linken Flügel per fulminantem Alleingang inklusive Torabschluss für das 1:1 gesorgt.

Auch Neuzugang Rodrigo verursacht Elfmeter

Kurz darauf konterte die Klopp-Elf wieder. Nach einem langen Freistoß von Robertson landete eine unfreiwillige Leeds-Ablage vor den Füßen von Salah, der den Ball aus rund zwölf Metern in den rechten Winkel jagte. Der ansonsten sehr aufmerksame Leeds-Keeper Illan Meslier war diesmal völlig chancenlos.

Insgesamt konnte Liverpool noch nicht die gleiche Dominanz an den Tag legen, mit der man in der Rekord-Vorsaison so souverän den ersten Meistertitel nach 30 Jahren eingefahren hatte. Leeds kam immer wieder zu aussichtsreichen Chancen; und eine davon wusste Klich in der 66. Minute zu nutzen. Nach einer Hereingabe von Helder Costa kam der ehemalige Wolfsburg-Profi an den Ball und vollstreckte zum 3:3.

Ein weiterer Liverpooler Treffer nach einer Ecke von van Dijk wurde in der 79. Minuten zunächst wegen eines Fouls aberkannt. In der 88. Minute sorgte dann aber erneut ein Foul im Strafraum dafür, dass Liverpool wieder in Führung ging. Diesmal war der eingewechselte Rodrigo - wie Koch ebenfalls ein Neuzugang - die tragische Figur, er holte den Brasilianer Fabinho völlig unnötig von den Beinen. Erneut trat Salah an - und sorgte dafür, dass die erste Überraschung der neuen Saison doch noch etwas warten muss.