Tor-Party gegen den ärgsten Verfolger: FC Liverpool zerlegt Leicester City - Firmino mit Doppelpack

Das war eine meisterhafte Leistung! Der FC Liverpool nähert sich weiter mit großen Schritten dem ersten Meisterschafts-Titel in England seit 1990. Beim ärgsten Verfolger Leicester City hat das Team von Jürgen Klopp mit 4:0 (1:0) gewonnen und damit den Vorsprung in der Premier-League-Tabelle nach 19 Spieltagen auf den Überraschungs-Meister von 2016 ausgebaut. Liverpool hat nun bei einem noch auszutragenden Nachholspiel 13 Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus den East Midlands.

Roberto Firmino (schon Siegtorschütze im Finale der Klub-WM in der vergangenen Woche) erzielte im Topspiel des Boxing Days einen Doppelpack (31. und 74. Minute). James Milner per Handelfmeter (71.) und der überragende Trent Alexander-Arnold (78.) waren ebenfalls erfolgreich. Durch den Sieg bleiben die Reds in der Premier League auch in der 35. Partie in Serie ohne Niederlage.