Doch kein Boykott im Liga-Pokal? FC Liverpool offenbar mit kuriosem Plan

FC Liverpool: Spiele mit zwei Teams gleichzeitig in England und Katar?

Zwei Spiele (eines in Birmingham gegen Villa, eines im WM-Gastgeberland Katar), zwei unterschiedliche Zeitzonen - aber trotzdem jeweils eine Mannschaft des FC Liverpool, die am gleichen Tag spielt? Dieser Plan könnte laut Medienberichten von der Insel tatsächlich Realität werden. So befände sich die Führung der Reds bereits in Gesprächen mit dem englischen Verband, ob diese Lösung möglich wäre.

Fakt ist allerdings, dass Liverpool diese Doppel-Lösung quantitativ und qualitativ schaden würde. Schließlich können Superstars wie Abwehr-Ass Virgil van Dijk oder selbst Trainer Klopp nicht an zwei verschiedenen Orten auf der Welt gleichzeitig sein. Liverpool müsste mit zwei Kadern arbeiten - und zwei Trainerteams. Ein logistisch fast unmöglich umzusetzender Plan, zumal die Reds notgedrungen einen Wettbewerb mit einer schwächeren (Jugend-) Mannschaft quasi herschenken müssten.

Liga-Pokal: Verlegung des Spiels bei Aston Villa eventuell möglich

Schuld an dem Problem seien laut Klopp die Verantwortlichen, die den Spielplan koordinieren, sagte der 52-Jährige nach dem Sieg gegen Arsenal. "Wenn man einen Spielplan hat, in dem ein Team nicht an allen Spielen teilnehmen kann, muss man über den Spielplan nachdenken." Das sei aber nicht seine Aufgabe: "Wir werden nicht Opfer dieses Problems sein."

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: Weihnachten? "Dann spielen wir nicht."

Möglich ist allerdings auch, dass der englische Verband das Viertelfinal-Spiel des FC Liverpool im Liga-Pokal auf den 7 und 8. Januar 2020 schiebt, wenn eigentlich schon das Halbfinale des Wettbewerbs stattfinden sollte. Damit würde der LFC die kurzzeitige Teilung der Mannschaft umgehen, dem Plan allerdings gewaltig hinterherhinken. Wie der Verband auch entscheidet: Laut Daily Mail hat das Klopp-Team keine Chance, Protest gegen das Datum des Villa-Spiels im Liga-Pokal einzulegen.

Zwei Spiele für einen Klub am gleichen Tag? Der Handball macht es vor

Im Handball gab es das Kuriosum, dass zwei Teams einer Mannschaft in zwei Wettbewerben an einem Tag spielen, bereits. Im März schickten die Rhein-Neckar Löwen ihre Amateur-Mannschaft zum Champions-League-Spiel gegen Vive Kielce, weil am gleichen Tag ein wichtiges Bundesliga-Spiel gegen den THW Kiel stattfand. Der Poker ging nicht auf: Sowohl die Profis als auch die Amateure verloren ihre Spiele.

