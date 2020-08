Endspiele ohne England: Die Gründe für das Europapokal-Debakel der Premier League

Es ist Zufall, dass es genau in dem Jahr passiert, in dem das Vereinigte Königreich aus der EU ausgetreten ist, aber bemerkenswert ist es trotzdem. Wenn a, Freitag und Sonntag im Europapokal die Trophäen vergeben werden, müssen die Vereine aus England zuschauen. Schon die Halbfinals der Champions League fanden ohne Beteiligung von der Insel statt, nachdem der FC Liverpool, Tottenham Hotspur (gegen Leipzig) und der FC Chelsea (gegen den FC Bayern) im Achtelfinale und Manchester City im Viertelfinale gescheitert waren. In der Europa League hatte sich Manchester United mit dem 1:2 im Halbfinale gegen den FC Sevilla nach dem FC Arsenal und den Wolverhampton Wanderers als letzter englischer Vertreter verabschiedet.

Am Freitagabend kämpfen nun Sevilla und Inter Mailand um die Trophäe in der Europa League. Donnerstag stehen sich der FC Bayern und Paris St. Germain um Duell um den Henkelpott gegenüber. Eine traurige Bilanz aus Sicht der Engländer, besonders im Vergleich zum Vorjahr, als die Finals von Champions League (Liverpool gegen Tottenham) und Europa League (Chelsea gegen Arsenal) Premier-League-interne Angelegenheiten waren. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum "fußballerischen Brexit".

Hat der englische Fußball ein Problem? Das kann man so pauschal nicht sagen. Für das Scheitern der Premier-League-Klubs gibt es individuelle Gründe. Der FC Liverpool, immerhin Titelverteidiger in der Champions League, schien dem Gewinn der ersten Meisterschaft seit 30 Jahren Priorität einzuräumen und konnte beim Achtelfinal-Aus gegen Atlético Madrid nicht annähernd die europäische Dominanz der Vorsaison zeigen. Der FC Chelsea ist ein Team im Umbruch, das sich unter Trainer Frank Lampard zwar auf einem guten Weg befindet, aber auch noch viel zu tun hat. Genau so ist es mit dem abgestürzten Rekordmeister Manchester United, wo sich sich Trainer-Lehrling Ole Gunnar Solskjaer an einem Neuaufbau versucht, und das mit passablem Erfolg. Der dritte Platz in der Premier League, der die Rückkehr in die Champions League bedeutet, zeigt einen Auswärtstrend. Von alter Klasse ist der Klub aber noch weit entfernt. Im Fall von Manchester City wird die Schuld für das dritte Viertelfinal-Aus in der Champions League nacheinander Trainer Pep Guardiola angelastet, der sich beim 1:3 gegen Olympique Lyon wieder einmal im entscheidenden Moment mit seiner Taktik verzettelte.

Wie reagiert die englische Öffentlichkeit auf das kollektive Scheitern? Das schwache Abschneiden im Europapokal ist ein Schlag für den britischen Stolz. Die Premier League wird auf der Insel ganz selbstverständlich als beste Liga der Welt gesehen, während auf den Fußball in anderen Ländern mit einer gewissen Mischung aus Arroganz und Ignoranz geschaut wird. Eine Aufschrei über die trübe Bilanz in dieser Saison oder eine Grundsatzdiskussion über die Qualität des englischen Fußballs gibt es aber nicht. Mit den einzelnen Vereinen geht die Fachwelt dagegen hart ins Gericht. Manchester United bekommt viel Kritik für die schlechte Chancenverwertung und das amateurhafte Abwehrverhalten beim Europa-League-Aus gegen Sevilla ab, und Manchester Citys Trainer Guardiola steht für das wieder einmal selbst heraufbeschworene Scheitern gegen Lyon am Pranger.

Europa jagt die englischen Talente. Warum haben die Premier-League-Klubs nichts davon? Jadon Sancho verzaubert Borussia Dortmund, sein Landsmann Jude Bellingham will seinem Beispiel folgen. Doch auch bei den englischen Topklubs haben sich hoffnungsvolle Jungprofis schon bewiesen. Beim FC Liverpool ist der im eigenen Nachwuchs ausgebildete Trent Alexander-Arnold zum vielleicht besten Außenverteidiger der Welt aufgestiegen, Phil Foden gilt bei Manchester City als Spielmacher der Zukunft, bei Chelsea haben sich unter anderem Mason Mount und Tammy Abraham in den Vordergrund gespielt, und Mason Greenwood von Manchester United ist die Entdeckung der Saison in England. Wegen der Fülle an Stars aus dem Ausland ist es allerdings für Talente schwer, den Durchbruch zu schaffen. Da ist die Bundesliga ein guter Ausweg, um die Karriere voran zu bringen.