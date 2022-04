Klopp jagt weiter vier Titel: Mané führt Liverpool gegen Manchester City ins FA-Cup-Finale

Der FC Liverpool hat das englische Gigantenduell gegen Manchester City im FA-Cup-Halbfinale nach einer hektischen Schlussphase für sich entschieden und damit weiterhin die Chance auf vier Titel in der laufenden Saison. Das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp gewann am Samstag im Wembleystadion mit 3:2 (3:0). Die Treffer für Liverpool in der einseitigen ersten Halbzeit erzielten Ibrahima Konaté (9. Minute) und Sadio Mané (17./45.). Für Manchester trafen Jack Grealish (47.) und Bernardo Silva (90.+1) - doch der Endspurt kam zu spät. Anzeige

Erst vor einer Woche waren die Mannschaften von Klopp und Pep Guardiola in der Liga aufeinandergetroffen, die hochklassige Partie in Manchester endete 2:2. Im Vergleich dazu gab es bei den Citizens einige Änderungen in der Startelf. Nationalspieler Ilkay Gündogan und Top-Star Kevin de Bruyne saßen ebenso auf der Bank wie Stammtorhüter Ederson. Stattdessen spielten 118-Millionen-Mann Grealish, Olkesandr Zinchenko und der ehemalige Düsseldorfer Keeper Zack Steffen. Die Reds hingegen liefen, anders als beim Champions-League-Rückspiel gegen Benfica, in Bestbesetzung auf. So kehrten etwa Mané und Mohamed Salah in die Startelf zurück.

Mané überragt in Halbzeit eins Für das erste Ausrufezeichen im Topspiel sorgte allerdings ein Verteidiger, der sich immer mehr als Torjäger entpuppt. Der ehemalige Leipziger Konaté ließ City-Keeper Steffen nach einem Eckball mit einem wuchtigen Kopfball keine Abwehrchance, erzielte so die frühe Liverpooler Führung. Es war bereits der dritte Treffer des zentralen Abwehrspielers in seinen vergangenen drei Einsätzen - zuvor war ihm noch kein einziges Tor gelungen. In beiden Partien gegen Benfica hatte Konaté ebenfalls getroffen.

Nur acht Minuten später profitierte Klopps Team von einem Fehler des Ex-Fortunen zwischen den Pfosten bei den Citizens. Nach einem Rückpass wartetet Steffen zu lange mit dem Ball Fuß, sodass Mané mit einer beherzten, aber fairen Grätsche zum 2:0 traf. In der Folge versuchte Manchester, den Druck zu erhöhen, blieb dabei aber ohne gefährlichen Torabschlüsse. Kurz vor der Halbzeit krönte Mané eine fast perfekte erste Halbzeit mit einem sehenswerten Direktschuss aus 16 Metern. Dem 3:0 vorangegangen war eine Weltklasse-Kombination und ein punktgenauer Chip-Pass des Ex-Bayern-Profis Thiago.

Die Vorstellung der ersten Hälfte wollte City nicht auf sich sitzen lassen. Guardiola wechselte auf keiner Position, doch die elf Spieler aus der Startelf setzten nach dem Seitenwechsel direkt ein Zeichen: Grealish traf in der 47. Minute auf Vorlage von Gabriel Jesus zum 1:3. Die Fans der Skyblues erwachten urplötzlich und der Wind im Wembley drehte sich. Gabriel Jesus hatte in der 54. Minute eine gute Gelegenheit auf den Anschluss, wurde von Liverpools Kapitän Virgil van Dijk auf den letzten Metern aber noch eingeholt. Eine Viertelstunde später zeigte sich wieder das Manko des brasilianischen Offensivspielers in der Chancenverwertung, als er erneut in Koproduktion mit dem Torschützen Grealish an Landsmann Alisson im "Reds"-Tor scheiterte. Kurz darauf verpasste Salah die Entscheidung. Bernardo Silva machte es noch einmal spannend, doch Klopp und sein Team musste nur kurz zittern.

Klopp und Liverpool wollen "Fab Four" Liverpool könnte nun erstmals seit 16 Jahren wieder den FA-Cup gewinnen - es wäre Klopps erster Triumph in diesem Wettbewerb. Im Finale wartet entweder sein deutscher Trainerkollege Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea oder Crystal Palace. Das zweite Halbfinale wird am Sonntag um 17.30 Uhr (DAZN) ebenfalls im Wembley angepfiffen.