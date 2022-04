FC Liverpool und ManCity liefern vor Liga-Kracher ab – Klopp adelt Guardiola als "besten Trainer der Welt"

Für Jürgen Klopp und den FC Liverpool wird es jetzt richtig ernst. Der deutsche Trainer freute sich zwar auch über den 3:1-Erfolg im Champions-League-Viertelfinale bei Benfica Lissabon. Wenig später blickte der 54-Jährige am späten Dienstagabend im Estádio da Luz aber schon auf den englischen Liga-Kracher am Sonntag gegen Manchester City. "Jeder weiß um die Wichtigkeit des nächsten Spiels", sagte Klopp in Lissabon. "Wir spielen jetzt gegen das beste Team der Welt, das ist einfach so. Wir werden es trotz allem versuchen." Im Kampf um die Meisterschaft hat Spitzenreiter City vor dem Topspiel einen Punkt Vorsprung vor den Reds.

