Moderate Töne beim deutschen Klassiker FC Bayern gegen BVB – aber in England schießen sie scharf! „Für uns ist der Clásico immer noch das Match gegen United“, sagte City-Stürmer Sergio Agüero dem Magazin France Football. Doch auch Liverpool und Jürgen Klopp blieben vor dem „Neun-Punkte-Spiel“ (Kicker-Sportmagazin) die Antwort nicht schuldig.

„Alle müssen Top-Leistung bringen, auch die Hot-Dog-Verkäufer“, sagte Jürgen Klopp (52) in der Pressekonferenz zum Spiel. Die Spitze seines Gegenüber Pep Guardiola (48), der Liverpool-Stürmer Sadio Mané leichte Fallsucht unterstellt hatte, beantwortete Klopp gewohnt lax: „Die taktischen Fouls, die Manchester City gern einsetzt, möchte ich lieber nicht erwähnen.“ Wie auch immer, es ist Feuer drin in dieser Partie, die die Premier League seit 2018 bestimmt und die es auch in der Champions League 2017/2018 gab. Damals setzten sich die „Reds“ mit 3:0 und 2:1 durch und zogen ins Halbfinale ein. Im letzten Jahr bedeutete das 1:2 des FC Liverpool bei Manchester City die einzige Niederlage in 38 Premier-League-Spielen – und kostete letztlich die heiß ersehnte Meisterschaft.

Die Klopp-Elf hat es nun wieder in der eigenen Hand. Mit einem Heimsieg könnte Liverpool bei jetzt 31 Zählern auf neun Punkte Vorsprung davonziehen. Manchester City liegt mit 25 Punkten auf Rang zwei und sah sich vergangenen Samstag schon im Vorteil. Sechs Minuten vor dem Ende der Partie bei Aston Villa lagen die „Reds“ mit 0:1 im Hintertreffen, damit wäre der Sechs-Punkte-Vorsprung weg und dank der Tordifferenz bei eigenem Sieg in Anfield bei besserer Tordifferenz der Wechsel an der Spitze möglich gewesen. Doch Liverpool drehte durch Andy Robertson (87.) und Sadio Mané (90. + 4) die Partie noch in einen 2:1-Sieg und bleibt in jedem Fall Tabellenführer. „Viele fragen sich, wie man Liverpool eigentlich schlagen kann“, schreibt der ehemalige Liverpooler Profi Stephen Warnock in einer BBC-Kolumne, „ich denke, dass Pep Guardiola eine Antwort hat: Liverpool tut sich besonders schwer gegen Teams, die in einer 3-5-2-Formation daherkommen.“

Die „Reds“ sind seit elf Premier-League-Heimspielen ungeschlagen, und auch in der Champions League hielten sie sich zuletzt gegen den KRC Genk (2:1) am Mittwoch schadlos. „Es ist definitiv ein Vorteil, dass Liverpool zu Hause spielt“, glaubt Warnock, „Anfield wird seine Rolle in dieser Partie spielen. Ich meine damit nicht nur die außergewöhnliche Atmosphäre gegen den FC Barcelona, als sie ein 0:3 im Champions-League-Halbfinale noch gedreht haben, sondern sie zeigen vor heimischer Kulisse einfach eine ganz andere Mentalität.“

Wie sehe ich das Spiel FC Liverpool gegen Manchester City live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Liverpool gegen Manchester City am Sonntag ab 17.30 Uhr Uhr live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Seit der Saison 2019/2020 hält der Sender wieder die Exklusivrechte. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 1 und HD. Reporter ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Als Experte mit dabei: Mladen Petric.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Premier-League-Spiel FC Liverpool gegen Manchester City bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.