Effizienz pur: FC Liverpool mit 3:1-Sieg gegen Manchester City - Tabellenführung ausgebaut

Der FC Liverpool marschiert in der Premier League weiter vorne weg. Durch einen deutlichen 3:1-Heimsieg im Topspiel gegen den zuvor ärgsten Verfolger und Meister Manchester City hat die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ihren Punktevorsprung auf das Team von Pep Guardiola auf neun Zähler ausgebaut . Der Brasilianer Fabinho (6. Minute), Mohamed Salah (13.) und Sadio Mané (51.) trafen für den FC Liverpool - und nutzen ihre Chancen dabei eiskalt . Bernado Silva konnte in der 78. Minute nur noch für City verkürzen.

Manchester City musste sich insgesamt zwar schon verdient geschlagen geben, spielte aber nicht unbedingt drei Tore schlechter. Gerade in der wilden Anfangsphase wurde der Meister zweimal gnadenlos ausgekontert. Innerhalb von 13 Minuten schossen die Hausherren eine 2:0-Führung heraus. Der Brasilianer Fabinho traf mit einem Fernschuss aus rund 20 Metern zur frühen Liverpooler Führung in der 6. Minute. Nur sieben Minuten später erhöhte Mohamed Salah per Kopf nach einer Robertson-Flanke aus dem Halbfeld. Traumstart für das Klopp-Team!