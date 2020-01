FC Liverpool nutzt Patzer der Rivalen: Jürgen Klopp & Co. nun mit 16 Punkten Vorsprung

Der FC Liverpool und Jürgen Klopp haben in der englischen Premier League den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Der Champions-League -Sieger kam am Sonntag zu einem 2:0 (1:0) gegen Manchester United und hat nun satte 16 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City. Zudem hat Liverpool ein Spiel weniger als die Konkurrenz auf dem Konto, da die Partie bei West Ham United erst am 29. Januar nachgeholt wird. Die Tore gegen Manchester United erzielten Abwehrchef Virgil van Dijk (14.) und Stürmer-Star Mo Salah (90.+3).

Für Klopps in dieser Premier-League-Saison weiter ungeschlagenes Team hätte der Spieltag insgesamt nicht besser laufen können - alle Rivalen ließen Punkte. So war ManCity am Samstag nicht über ein 2:2 gegen Crystal Palace hinausgekommen. Der Drittplatzierte Leicester City verlor am Sonntag 1:2 beim FC Burnley und der FC Chelsea unterlag am Samstag bei Newcastle United 0:1. Liverpool ist der Titel damit beinahe nur noch theoretisch zu nehmen. Ihre bislang letzte von insgesamt 18 Meisterschaften feierten die Reds 1990.