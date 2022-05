Mané köpft FC Liverpool bei Aston Villa zum Sieg: Klopp-Klub bleibt an Tabellenführer Manchester City dran

Der FC Liverpool ist in der Premier League wieder dran an Spitzenreiter Manchester City. Nach dem Rückschlag am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Tottenham gewann das Team von Trainer Jürgen Klopp am Dienstagabend das Nachholspiel bei Aston Villa 2:1. Den frühen Rückstand durch Douglas Luiz (3.) egalisierte der ehemalige Schalke-Star Joel Matip postwendend (6.). Den Siegtreffer erzielte Superstar Sadio Mané (65.), an dem der FC Bayern München Interesse haben soll, per Kopf. Liverpool ist damit punktgleich (86 Zähler) mit ManCity, das aber ein Spiel weniger hat.

