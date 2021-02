FC Liverpool bestätigt: Saisonaus für Joel Matip – Takumi Minamino wechselt zum FC Southampton

Der FC Liverpool war am letzten Tag des Winter-Transferfensters so richtig aktiv. Mit den Verpflichtungen von Ben Davies und Ozan Kabak stemmen sich die Reds gegen die Verletzungsprobleme. Denn auf Joel Matip kann Trainer Jürgen Klopp in dieser Spielzeit gar nicht mehr zurückgreifen. Auch nicht mehr im Kader steht Offensivspieler Takumi Minamino.