Liverpool zaubert vor Titel-Übergabe: Klopp-Elf setzt sich mit Traumtoren gegen Chelsea durch

Tor-Party vor der offiziellen Meisterfeier: Der FC Liverpool hat sein letztes Heimspiel in dieser Premier-League-Saison mit 5:3 (3:1) gegen den FC Chelsea gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp, die nach dem Sieg den Meister-Pokal erhalten sollte, zauberte sich regelrecht zum Sieg: Der Ex-Leipziger Naby Keita (23. Minute) per Fernschuss und Trent Alexander-Arnold (38.) per Freistoß brachten die Reds mit Traumtoren in Führung. Georginio Wijnaldum (43.), Roberto Firmino (55.) und Alex Oxlade-Chamberlain (84.) steuerten die weiteren Liverpool-Tore bei.

Chelsea genügten die erzielten Tore von Olivier Giroud (45.+3), Tammy Abraham (61.) und Christian Pulisic (73.) trotz aufopferungsvollen Kampfs zum Ende der Partie nicht zum Remis, das den Blues zur vorzeitigen Qualifikation für die Champions League gereicht hätte.

Der zukünftige Klub des deutschen Nationalspielers Timo Werner liegt nach dem Spiel punktgleich hinter Manchester United (63 Punkte), das im frühen Abendspiel nicht über ein 1:1 gegen West Ham hinaus kam´, auf Rang vier in der Liga - es ist der letzte Platz, der zur Königsklassen-Qualifikation berechtigt. Allerdings lauert der ehemalige Meister Leicester City (62) auf Rang fünf. Da Leicester und ManUnited am letzten Spieltag im direkten Duell aufeinander treffen, genügt den Blues ein Remis gegen den Tabellen-Sechsten Wolverhampton Wanderers zur fixen CL-Quali. Selbst eine Niederlage würde dem Team von Frank Lampard bei einem United-Sieg für die Champions League reichen. "Wir kennen die Situation. Wir haben es in der eigenen Hand", sagte Lampard nach dem Spiel.

Liverpool stellt Heim-Rekord ein