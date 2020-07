Trotz Corona: Fans des FC Liverpool ignorieren Polizei-Anweisung - Tausende feiern Titel vor Anfield

Wie schon nach dem vorzeitigen Titelgewinn im vergangenen Monat haben sich am Mittwochabend erneut mehrere Tausend Fans des FC Liverpool vor dem Stadion an der Anfield Road versammelt, um gemeinsam die erste englische Meisterschaft seit 30 Jahren zu feiern - trotz der wegen der Corona-Pandemie weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen. Die örtliche Polizei hatte vor der Partie gegen den FC Chelsea (5:3) eigens einen Bereich rund um die Arena definiert, in denen derartige Fanansammlungen verboten sein sollten. Auch während der Partie wiesen die Ordnungshüter in den sozialen Netzwerken noch einmal auf die Auflagen hin.