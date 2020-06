Strafen nach Meisterfeier des FC Liverpool? England-Experte Hendrik Buchheister analysiert die Lage vor Ort

Ein Meer aus Rot war in der Nacht zum Freitag rund um das Stadion an der Anfield Road zu sehen . Die Fans des FC Liverpool feierten den Gewinn der englischen Meisterschaft, der nach dem 2:1 des FC Chelsea gegen Top-Verfolger Manchester City feststand. Und obwohl auch in England noch Kontaktbeschränkungen gelten, die die Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen, kamen tausende Fans am späten Abend auf die Straßen und bejubelten den Titel mit Sprechchören, Feuerwerk und roten Leuchtfackeln. "Liverpool hat schon ganz gut darauf hingewirkt, dass die Leute zu Hause bleiben. Aber zu verhindern war es eben nicht, dass die Leute zum Feiern ans Stadion gehen. Und das war auch zu erwarten - Liverpool ist zum ersten Mal seit 30 Jahren Meister ", erklärt England-Experte Hendrik Buchheister in der SPORT BUZZER-Schalte mit RND-Sportchef Heiko Ostendorp.

Experte Buchheister über Corona-Lage: "England noch lange nicht so weit wie Deutschland"

Journalist Buchheister wohnt selbst in England und bekommt die aktuelle Situation dort hautnah mit. "England ist, was die Bewältigung der Krise angeht, noch lange nicht so weit wie Deutschland", meint er. In den vergangenen Tagen sorgten Bilder von überfüllten Stränden an der englischen Südküste für Aufregung. Der Gesundheitsminister drohte daraufhin am Freitag gar damit, Strände zu schließen. Die Briten sind in Europa derzeit am schlimmsten von der Corona-Krise betroffen – und doch halten sich viele nicht an die Versammlungsbeschränkungen, ob an den Stränden oder eben in Liverpool. Auch SPORTBUZZER-Kolumnist Buchheister sieht die Feierlichkeiten in der nordenglischen Stadt als problematisch an. Warum er trotzdem nicht mit Konsequenzen für den Verein rechnet, seht ihr hier im Video!