Blitz-Führung und VAR-Wirbel in der Nachspielzeit: Liverpool lässt gegen Newcastle Punkte liegen 

Last-Minute-Schock für den FC Liverpool: Das Team von Trainer Jürgen Klopp hat gegen Newcastle United erneut Punkte im Kampf um die Champions League-Qualifikation verspielt. Nach dem 1:1-Ausrutscher gegen Leeds am Montag mussten sich die Reds auch am Samstag mit gleichen Resultat begnügen. Dabei lieferte Mohammed Salah in einem Spiel, das die Liverpooler eigentlich komplett im Griff hatten, schon in der dritten Minute das 1:0. Der Ägypter pflückte eine Mané-Flanke im Strafraum herunter und versenkte den Ball mit einem satten Linksschuss aus der Drehung. Anzeige

Zum Ende der Partie wurde es dann turbulent: Nach zahlreichen vergebenen Möglichkeiten der Platzherren, traf auf einmal Newcastle - und das gleich doppelt. Glück für Klopp: Nur einer der Gegentreffer zählte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit war es zunächst Callum Wilson, der den Ball über die Linie drückte. Wegen eines umstrittenen Handspiels nahm der VAR das Tor allerdings zurück. Doch Liverpool sollte nicht mit dem blauen Auge davonkommen: In der fünften Minute der Nachspielzeit war es Joe Willock, der auf einmal frei im Strafraum zum Schuss kam. Fabinho fälschte den Flachschuss unhaltbar für Alisson ab. Wie schon gegen Leeds am Montag kassierten die Reds von Trainer Jürgen Klopp also abermals einen Last-Minute-Treffer und müssen jetzt wieder um die Champions League-Qualifikation bangen.