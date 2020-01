FC Liverpool mit Rekord-Deal: Nike zahlt Jürgen Klopp & Co. künftig 93 Millionen Euro pro Jahr

Der FC Liverpool hat den am höchsten dotierten Ausrüster-Vertrag der Premier-League-Geschichte unterschrieben. Wie der Champions-League-Sieger am Dienstag mitteilte, wird er ab der kommenden Spielzeit vom US-Sportartikelhersteller "Nike" ausgestattet. Englischen Medienberichten zufolge kassieren die Reds umgerechnet 93 Millionen Euro pro Jahr. Die genaue Laufzeit des Vertrages blieb offen. Liverpool verkündete lediglich, dass der Kontrakt über "mehrere Jahre" laufe. Derzeit wird die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp noch von "New Balance" ausgerüstet.