FC Liverpool gegen Norwich City live im TV und im Online-Stream sehen

Jürgen Klopp is not amused. Dass er mit seinem FC Liverpool am Freitag das Auftaktspiel der neuen Premier-League-Saison gegen Norwich City (21 Uhr) bestreiten muss, immerhin zwei Tage früher als manch anderes Team, passt dem Trainer wegen der kurzen Vorbereitungszeit überhaupt nicht. "Unser letztes Spiel gegen die Spurs (das Champions-League-Finale) war drei Wochen, nachdem alle anderen ihr letztes Spiel hatten", schimpfte Klopp, "und jetzt bestreiten wir das erste Spiel. Wer kommt auf so eine Idee? Das ist doch verrückt."