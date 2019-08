Liverpool schlägt Norwich zum Auftakt locker: Verletzungs-Sorgen um Torwart Alisson Becker

Verletzung von Alisson Becker überschattet Liverpool-Sieg gegen Norwich

Nach einem Eigentor von Norwich-Profi Grant Hanley (7. Minute) trafen Mohamed Salah (19.), Virgil van Dijk (28.) und Divock Origi (42.) in Anfield in der ersten Hälfte für den englischen Vizemeister. Nach der Pause erzielte der frühere Schalker Teemu Pukki (64.) den Treffer für Norwich. Für den Zweitliga-Champion der Vorsaison kamen außerdem die früheren Bundesliga-Profis Tom Trybull (Werder Bremen), Marco Stiepermann, Moritz Leitner (beide Borussia Dortmund) und Neuzugang Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach) zum Einsatz. Ex-Schalke-Keeper Ralf Fährmann saß dagegen nur auf der Bank.

Ein langer verletzungsbedingter Ausfall von Becker wäre für den FC Liverpool besonders bitter. Schließlich gehörte Becker zu den Garanten des großen Erfolgs in der Champions League. Becker kam in der vergangenen Saison für 75 Millionen Euro vom AS Rom an die Anfield Road.