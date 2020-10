Liverpool-Trainer Klopp sendet emotionale Botschaft an verletzten Star van Dijk: "Fühlen extrem mit ihm"

Solche Nachrichten wünscht man sich, wenn gefühlt alles den Bach runter geht. Nach seinem Kreuzbandriss aus dem Merseyside-Derby gegen den FC Everton (2:2) hat Abwehr-Chef Virgil van Dijk vom FC Liverpool eine emotionale Nachricht seines Trainers Jürgen Klopp erhalten. Beim Klub-Sender LiverpoolTV sagte der 53-Jährige: "Wir sind für ihn da, das weiß er. Und wir werden auf ihn warten, wie eine gute Ehefrau wartet, wenn der Ehemann im Gefängnis sitzt. Und wir werden in der Zwischenzeit alles tun, was wir können, um es ihm so leicht wie möglich zu machen."

Der ehemalige Bundesliga-Trainer von Mainz 05 und Borussia Dortmund sprach dem niederländischen Nationalspieler das Mitgefühl des gesamten Teams aus. "Wir fühlen jetzt in diesem Moment extrem mit ihm, weil die meisten von uns in einer ähnlichen Situation waren", erklärte er in der Übertragung.

Im Merseyside-Derby hatte sich van Dijk im Zweikampf mit Everton-Keeper Jordan Pickford schwer am Knie verletzt und schon nach sechs Minuten den Platz verlassen müssen. Schnell war klar: Der 29 Jahre alte Innenverteidiger wird den Reds länger fehlen. Schnell kamen auch Berichte wieder des Mirror auf, er könne eventuell sogar bis zum Saisonende nicht mehr auf den Platz zurückkehren, weil er operiert werden muss.

van Dijk: "Fitter und stärker als jemals zuvor sein" Der Spieler reagierte am Abend des Spiels noch mit einem Statement auf die schwere Verletzung. "Ich konzentriere mich jetzt voll auf meine Reha und werde alles tun, um so schnell wie möglich wieder zurück zu sein. Trotz der offensichtlichen Enttäuschung glaube ich, dass in jedem Problem auch eine Möglichkeit liegt. Mit Gottes Hilfe werde ich sicherstellen, dass ich noch stärker zurückkomme, fitter und stärker als jemals zuvor sein werde", erklärte Van Dijk.