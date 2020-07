Party im Stadion: FC Liverpool um Jürgen Klopp erhält Meister-Trophäe - "Bedeutet die Welt für mich"

Jürgen Klopp ist am Ziel seiner Träume angelangt! Am späten Mittwochabend feierte der deutsche Coach mit seinem Team FC Liverpool endlich auch ganz offiziell den Gewinn der Meisterschaft im Stadion an der Anfield Road. Nach einer 30-jährigen Durststrecke reckte Jordan Henderson um 23:44 Uhr deutscher Zeit auf der legendären und extra umgebauten Stehplatztribüne "The Kop" die begehrte Trophäe unter dem Jubel seiner Teamkollegen in die Höhe. "Es bedeutet die Welt für mich. Es wäre perfekt mit den Fans im Stadion, es ist aber trotzdem ein großartiger Moment für mich", sagte Meistertrainer Klopp bei Sky.

Zuvor hatte sich Liverpool im letzten Heimspiel der Saison mit 5:3 gegen den FC Chelsea durchgesetzt. Das Spiel hatte sportlich für die Reds jedoch keine große Bedeutung mehr, denn bereits seit dem 31. Spieltag stand der LFC vorzeitig als Meister fest. Bereits während der 90 Minuten schossen Liverpool-Fans, die sich außerhalb des Stadions aufhielten, Feuerwerksraketen in die Luft.

Ausgelassener Jubel: So feiert der FC Liverpool die Meisterschaft Dejan Lovren, Mohamed Salah and Xherdan Shaqiri (v.l.) posieren für das Meister-Foto. ©

Klopp tanzt ausgelassen mit seinen Spielern auf dem Rasen

Ebenso glücklich wie die Anhänger der Reds zeigten sich auch die Liverpool-Spieler selbst über den Gewinn der begehrten Trophäe. Der Titel wurde gebührend gefeiert. Untermalt wurde die Zeremonie mit einer großen Lasershow und reichlich Pyrotechnik in den Liverpooler Vereinsfarben weiß und rot. Bei den Feierlichkeiten hielt sich Klopp zunächst zurück und ließ das Posieren mit dem Pokal seinen Spielern. Doch nach einigen Minuten blühte er auf und tanzte ausgelassenen mit seinen Spielern auf dem Rasen. Später schmetterte er inbrünstig die Liverpooler-Hynme "You´ll Never Walk Alone" mit seinen Schützlingen, als diese sich in den Armen lagen.

Auf die Fans mussten die Spieler während der Feierlichkeiten im Stadion jedoch coronabedingt verzichten. Doch vor dem Stadion feierten die Fans ungeachtet der Corona-Auflagen zu Hunderten ausgelassen den Triumph ihres Teams, auf den sie hatten so lange warten müssen. Jürgen Klopp kündigte eine rauschende Party für die Zeit nach der Corona-Krise an. "Wenn dieser Bullshit-Virus vorbei ist, werden wir feiern", erklärte er und richtete sich an die Fans: "Liverpool-Fans, macht euch bereit für eine Party. Ich weiß nicht wann, aber seid bereit."

Die Meister der Premier League seit 1992 Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben sich in der Saison 2019/2020 die Premier-League-Trophäe gesichert - der SPORTBUZZER blickt auf die Gewinner der vergangenen Jahre zurück. ©

Liverpool jagt Rekordmeister Manchester United

Die Reds reihen sich mit dem Titelgewinn in der Premier League in eine erlesene Auswahl englischer Spitzenvereine ein. Mit insgesamt 20 Meistertiteln ist Manchester United der aktuelle Rekordchampion in England - doch Liverpool kommt mit dem Gewinn in dieser Saison auf insgesamt 19. Nur noch einer fehlt also für den Gleichstand.