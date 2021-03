Nach Sieg gegen RB: Rangnick sieht Final-Chance für FC Liverpool - Klopp: Leipzig "eingeschränkt"

Der FC Liverpool hat sich in der Champions League den Frust aus der Premier League von der Seele geschossen und ist dank eines 2:0-Erfolgs im Achtelfinal-Rückspiels gegen RB Leipzig ins Viertelfinale eingezogen. Trotz einiger Verletzter, die die Optionen von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp einschränken, zählen die "Reds" für den früheren Bundesliga-Coach Ralf Rangnick offenbar zum erweiterten Favoritenkreis in der Königsklasse. "Auch wenn es im Moment noch nicht so wahrscheinlich ist, können sie, wenn sie ein bisschen Losglück haben, wieder sehr weit kommen - vielleicht auch ins Finale", sagte Rangnick am Mittwoch als Experte im Sky-Studio. Der LFC habe gegen den sächsischen Bundesligisten im Stile einer Spitzenmannschaft agiert, konstatierte der 62-Jährige, der zuletzt als Trainer und Sportdirektor bei RB tätig war. Anzeige

Bei Klopp war die Erleichterung über das Erfolgserlebnis groß. "Wir haben gut gespielt, richtig gut verteidigt gegen einen richtig guten Gegner. Die größte Leistung ist, dass man in beiden Spielen - vor allem heute - nicht gesehen hat, wie stark Leipzig sein kann", analysierte der Liverpooler Meister-Coach des vergangenen Jahres. Die Sachsen verfolgten einen fußballerischen Ansatz, ergänzte Klopp: "Es war gut, dass wir ihre Möglichkeiten da ein bisschen eingeschränkt haben." Die Königsklasse hat er mit den Nordengländern ebenfalls schon gewonnen - und nach dem erneuten Viertelfinal-Einzug ist der Trainer optimistisch. "In der Champions League haben wir uns noch nie durch eigene Erwartungen limitiert - einfach so weit wie es geht", antwortete Klopp auf die Frage danach, was er dem Team in dem Wettbewerb noch zutraue.