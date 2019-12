CL kompakt: Klopp und Liverpool im Achtelfinale - Genks Rekord-Teenie Vandevoordt mit bitterem Debüt

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben ein mögliches Aus in der Gruppenphase der Champions League abgewendet und das Achtelfinale erreicht. Der Titelverteidiger gewann am abschließenden Spieltag der Vorrunde 2:0 (0:0) bei RB Salzburg und zog als Tabellenzweiter hinter dem SSC Neapel in die nächste Runde ein. Die Tore für den Spitzenreiter der Premier League erzielten der ehemalige Leipziger Naby Keita und Superstar Mo Salah per Doppelschlag (57. und 58.). Für Österreichs Meister, der Liverpool mit einem Sieg aus dem Wettbewerb hätte befördern können, geht es als Tabellendritter nun im kommenden Jahr in der Europa League international weiter.