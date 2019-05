Schock für den FC Liverpool: Salah und Firmino fallen gegen den FC Barcelona aus

Bittere Nachrichten für den FC Liverpool . Für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona muss Trainer Jürgen Klopp auf seine Offensiv-Stars Mohamed Salah und Roberto Firmino verzichten. Das verkündete der Ex-BVB-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Zwei der besten Stürmer der Welt stehen uns morgen nicht zur Verfügung und wir müssen vier Tore schießen, um weiterzukommen. Das macht das Ganze ehrlicherweise nicht unbedingt leichter ", sagte Klopp. Im Hinspiel mussten sich die "Reds" mit 0:3 geschlagen geben.

Dennoch gibt er die Hoffnung nicht auf. "Wir wollen trotzdem versuchen das Spiel zu gewinnen und weiterzukommen." Gemeinsam mit der Unterstützung der Fans will Klopp so das Finale in Madrid erreichen. Salah musste im Premier-League-Spiel gegen Newcastle United nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Keeper Martin Dubravka vom Platz getragen werden. "Es ist keine Vorsichtsmaßnahme. Es liegt eine Gehirnerschütterung vor und die Ärzte haben noch kein grünes Licht gegeben. Es wäre daher verantwortungslos, auch wenn er sich selbst gut fühlt."