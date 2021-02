Bericht: FC Liverpool verhandelt mit Schalke 04 über Leihe von Kabak - Mustafi als Ersatz im Fokus

Der FC Liverpool denkt offenbar über eine Verpflichtung von Ozan Kabak nach. Der Verteidiger des FC Schalke 04 rücke laut Sky in den Fokus des Premier-League-Klubs. Demnach stecken die beiden Klubs am Deadline Day in intensiven Verhandlungen. Der Vertrag des türkischen Nationalspielerls bei S04 läuft noch bis Sommer 2024. Das Portal Transfermarkt.de schätzt den Marktwert des 20-Jährigen auf 25 Millionen Euro.

Bereits im vergangenen Jahr tauchten die ersten Gerüchte über einen Kabak-Wechsel zu den Reds auf. Während englische Medien im Herbst von einer ersten Offerte des Premier-League-Meisters in Höhe von rund 22 Millionen Euro berichten, habe Schalke zumindest damals noch mindestens 35 Millionen Euro für einen Wechsel verlangt - so hoch soll die Ablösesumme in diesem Winter nicht mehr sein. Die Vereine sprechen laut Sky über eine Leihe mit Kaufoption. S04 wolle den Türken aber nur ziehen lassen, wenn man noch kurzfristig Ersatz finden sollte. Und dieser könnte Shkodran Mustafi heißen. Der Weltmeister von 2014 könne den FC Arsenal für eine geringe Ablöse verlassen.