Liverpool-Serie gerissen: West Ham United fügt Klopp-Elf erste Saisonpleite zu

Die Serie ist gerissen: Der FC Liverpool hat die erste Pleite in der laufenden Premier-League-Saison kassiert. Bei West Ham United unterlagen die Schützlinge von Jürgen Klopp mit 2:3 (1:1) und verpassten es somit, auf einen Zähler an Spitzenreiter FC Chelsea heranzurücken. Ein Eigentor von Liverpool-Torhüter Alisson brachte die Gastgeber aus London früh in Front (4.). Trent Alexander-Arnold sorgte per direkt verwandeltem Freistoß zunächst für den Ausgleich (42.). In Durchgang zwei machten Pablo Fornals (67.) und Kurt Zouma (74.) die erste Niederlage der "Reds" aber perfekt. Der Anschlusstreffer durch Divock Origi kam zu spät (83.). West Ham bestätigte damit einen starken Saisonstart und springt durch den überraschenden Dreier an Liverpool vorbei auf Rang drei. Die Klopp-Elf ging zum ersten mal in der Liga als Verlierer vom Platz und fällt auf Platz vier zurück.

Auch in Durchgang zwei erwischte West Ham den besseren Start. Der eingewechselte Craig Dawson köpfte einen hereingebrachten Eckstoß jedoch nur an die Querlatte (50.). Auf der Gegenseite hatte kurz darauf Sadio Mané die Möglichkeit zur Führung, fand aber in West-Ham-Schlussmann Lukasz Fabianski seinen Meister (52.). Die "Hammers" blieben in der Folge dran – und belohnten sich für einen couragierten Auftritt. Nach einem Tempogegenstoß blieb Pablo Fornals vor Alisson eiskalt und markierte die erneute Führung (67.). Liverpool riskierte nun mehr, der entscheidende Punch in der Offensive blieb aber zunächst aus. Zouma erhöhte stattdessen per Kopf noch auf 3:1 (74.). Origi konnte in der Schlussphase noch verkürzen (83.). Mané vergab in der Nachspielzeit aus kurzer Distanz sogar die Riesenchance zum Ausgleich (90.+1), die erste Niederlage stand am Ende aber fest.