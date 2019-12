Bericht: Klopp hat ersten Winter-Transfer fix - Minamino wechselt von Salzburg zum FC Liverpool

Verstärkung für den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp? Der erste Winter-Transfer des FC Liverpool soll kurz bevor stehen. Wie das gewöhnlich gut informierte Online-Portal The Athletic und die englische Times übereinstimmend berichten, wechselt Takumi Minamino nach der Hinrunde von Red Bull Salzburg zu den Reds in die englische Premier League. Der Japaner könne Salzburg den Berichten zufolge aufgrund einer Ausstiegsklausel in Höhe von 8,5 Millionen Euro im kommenden Transfer-Fenster verlassen.