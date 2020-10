FC Liverpool teilt mit: Stürmer-Star Sadio Mané mit Coronavirus infiziert

Der nächste Spieler des FC Liverpool hat sich mit dem Coronavirus infiziert: Wie der Premier-League-Sieger der vergangenen Saison am späten Freitagabend mitteilte, ist Stürmer-Star Sadio Mané positiv auf Corona getestet worden und sich in Quarantäne begeben. Der Torjäger der Reds ist damit der zweite Profi, auf den Trainer Jürgen Klopp aufgrund eines positiven Corona-Tests verzichten muss: Am Dienstagabend hatte Liverpool mitgeteilt, dass sich Neuzugang Thiago, der vom FC Bayern verpflichtet wurde, mit Covid-19 infiziert hat.