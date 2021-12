Liverpool strauchelt im Titelkampf – Trainer Klopp sauer: "Waren heute nicht wir selbst"

Die "Reds" blieben gegen Leicester zum ersten Mal nach zuvor 34 Pflichtspielen mit mindestens einem erzielten Tor ohne Ertrag in der Offensive. Zwar seien seine Schützlinge einige Male "knapp dran" gewesen, dennoch habe dem deutschen Übungsleiter "unser Fußballspiel ehrlich gesagt nicht so gut gefallen". So habe sich der Underdog aus Leicester, der durch den Dreier vorübergehend auf Platz neun des Tableaus springt, "in einem wirklich seltsamen Spiel von unserer Seite die drei Punkte verdient".