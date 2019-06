Liverpool und Tottenham in der Einzelkritik: Die Noten zum Champions-League-Finale

Der FC Liverpool hat es geschafft - und Jürgen Klopp hat sich seinen lange gehegten Traum vom ersten Titel in der Champions League endlich erfüllt. Die "Reds" gewannen im rein englischen Finale mit 2:0 (1:0) gegen Tottenham Hotspur und krönten sich zum ersten Mal seit 2005 wieder zum Sieger in der Königsklasse. Nachdem ein Elfmetertor von Mohamed Salah bereits in der zweiten Minute die Richtung vorgab, ließ Tottenham lange das nötige Glück im Abschluss vermissen. Der eingewechselte Ex-Wolfsburger Divock Origi (87.) machte mit seinem 2:0 alles klar.