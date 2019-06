Klopp am Ziel seiner Träume: Liverpool gewinnt Champions League gegen Tottenham

Jürgen Klopp ist am Ziel seiner Träume angelangt: Der deutsche Trainer des FC Liverpool hat zum ersten Mal in seiner Karriere den wichtigsten Klub-Wettbewerb Europas, die Champions League, gewonnen. Im Finale setzten sich die Reds gegen Tottenham Hotspur mit 2:0 (1:0) durch und bescherten dem Coach somit den größten Triumph seiner Karriere. Liverpool-Superstar Mohamed Salah brachte das Team von der Anfield Road mit dem zweitschnellsten Tor der Final-Geschichte nach nur zwei Minuten per Elfmeter in Führung. Vorangegangen war ein Handspiel von Tottenham-Profi Moussa Sissoko, das vor allem im Netz kontrovers diskutiert wurde. Divock Origi sorgte in der 87. Minute mit seinem Treffer für den Schlusspunkt.

Elfmeter sorgt für schnelle Liverpool-Führung

"Wir hatten drei Wochen Zeit zum Reden. Am Ende hoffe ich, das Richtige gesagt zu haben. Der Platz ist gut, der Gegner leider auch", sagte Liverpool-Trainer Klopp bei Sky kurz vor dem Anpfiff. Tottenham hatte in den Anfangsminuten allerdings kaum Zeit, sein Können unter Beweis zu stellen. Nach 25 Sekunden fing Sissoko einen Pass von Liverpool-Flügelstürmer Sadio Mané im eigenen Strafraum mit der Hand ab. Schiedsrichter Damir Skomina entschied auf Strafstoß. Den fälligen Elfmeter verwandelte Salah mustergültig in die Mitte zur Reds-Führung (2.). Tottenham war danach zwar über weite Strecken der ersten Halbzeit deutlich aktivere Team, kam allerdings nicht einmal gefährlich vor das Liverpool-Tor.

Die besseren Chancen in der ersten Halbzeit, die kurzzeitig wegen einer Flitzerin unterbrochen werden musste, hatte eindeutig das Klopp-Team: So flog unter anderem ein knallharter Distanzschuss von Trent Alexander-Arnold hauchdünn am linken Pfosten vorbei (17.).

Klopp feiert mit Liverpool ersten (internationalen) Titel

Nach dem Seitenwechsel setzte sich der Eindruck aus Hälfte eins fort. Tottenham wirkte sogar teilweise verzweifelt angesichts der Kompaktheit Liverpools. Wechsel auf beiden Seiten führten zudem auch nicht zu einer Verbesserung des phasenweise spielerisch schwachen Champions-League-Finals. Die beste Chance hatte abermals der LFC: Der kurz zuvor eingewechselte James Milner verzog nach Vorlage von Mané nur knapp aus rund 14 Metern. Danach brachte der FC Liverpool den Sieg unter großem Jubel der Fans über die Zeit - und traf sogar noch einmal: Der Ex-Wolfsburger Divock Origi erzielte in der 87. Minute freistehend das 2:0.

Für Jürgen Klopp, der vor dem Finale den Aufstieg mit Mainz 05 in die Bundesliga im Jahr 2004 als größten Erfolg seiner Karriere bezeichnete, ist es der erste internationale Titel. 2013 (mit Borussia Dortmund gegen den FC Bayern) und 2018 (mit Liverpool gegen Real Madrid) scheiterte der 51-Jährige jeweils im Finale der Champions League. Mit Borussia Dortmund gewann er zuvor zweimal die Deutsche Meisterschaft und den Supercup sowie einmal den DFB-Pokal. Mit dem FC Liverpool ist der "Henkelpott" der erste Pokal, den Klopp mit Liverpool in die Höhe recken durfte.

