Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wegen Training in Corona-Krise "neidisch" auf Deutschland

Trainer Jürgen Klopp schaut während der Corona-Auszeit neidvoll auf die Trainings-Möglichkeiten in Deutschland. „Man wird neidisch, wenn man sieht und hört, wie in Deutschland trainiert wird, wann angefangen wurde und seit wann die Spieler zumindest in Zweiergruppen trainieren dürfen“, sagte der deutsche Trainer des FC Liverpool in einem Podcast seines Ex-Vereins Borussia Dortmund: „Es ist menschlich, dann zu denken: "Das wäre jetzt schön."“