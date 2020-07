Trainer Klopp nach Liverpool-Pleite gegen City genervt von Fragen nach der Einstellung: "Dachte, es sei klar..."

Das ging nach hinten los! In Spiel eins nach dem vorzeitigen Titelgewinn in der Premier League setzte es für den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp ausgerechnet im Prestigeduell mit dem entthronten Meister Manchester City eine 0:4-Pleite. Im Interview bei Sky Sports musste sich Klopp kritischen Fragen nach einer vermeintlich laschen Einstellung seiner Elf stellen - und fand das gar nicht lustig. "Wenn Sie die Geschichte in die Richtung lenken wollen, dass wir nicht konzentriert auf das Spiel waren, dann machen Sie es", wies der deutsche Coach den Reporter zurecht, nachdem dieser das Thema zum zweiten Mal aufgeworfen hatte. Auf die erste Frage dazu hatte Klopp geantwortet: "Ich habe eine brillante Einstellung gesehen. Jungs, die mit allem, was sie haben, gekämpft haben. Wir haben uns nicht verhalten wie jemand, der eine Woche zuvor Meister geworden ist."

Von dieser Meinung wich Klopp auch nach der Nachfrage des Reporters, die er zunächst nicht richtig verstanden hatte, nicht ab. "Sie fragen jetzt zum zweiten Mal danach. Wenn es um die Einstellung geht, war ich mit meinem Team zufrieden. Ich dachte, das sei klar", so der 52-Jährige, der anschließend die spielerische Qualität von Manchester in den Vordergrund rückte: "Wir haben es bewiesen. Aber es wurde auch bewiesen, dass City eine unglaublich gute Mannschaft ist. Ist es nicht schön, dass in dieser Liga jemand anderes Meister werden kann, obwohl City darin ist und einen solchen Fußball spielt? Das ist doch auch eine Überraschung."

Liverpool-Trainer Klopp: "Auch 5:3 wäre möglich gewesen"

Auch das Nachhaken des Journalisten, ob Liverpool Klopps Meinung nach zwingende Chancen gehabt habe, gefielt dem Trainer nicht. "Das ergibt keinen Sinn", entgegnete Klopp: "Wir hatten Situationen. Wir haben sie nicht genutzt, das ist wahr. Vielleicht waren einige Momente nicht klar genug, aber wir hatten Momente, in denen wir hätten treffen können. Haben wir aber nicht." Einen Pfostenschuss von Torjäger Mohamed Salah erwähnte Klopp nicht, dafür aber eine Szene, in der Sadio Mané frei vor Manchester-Torwart Ederson auftauchte.

