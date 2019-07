Coutinho oder Dembélé zum FC Liverpool? - Klopp: "Müssen niemanden verpflichten"

"Ich freue mich wirklich auf die neue Saison“, sagte Klopp in Indiana, „das wird wieder sehr spannend." Bis dahin ist einiges zu tun, eher auf dem Trainingsplatz als auf dem Transfermarkt. Dort will Liverpool in diesem Sommer etwas zurückhaltender agieren als in den Vorjahren. "Wir gucken mal, was kommt", sagte Klopp, der mit dem bestehenden Team "sehr zufrieden" ist. "Wir müssen mal sehen, ob wir vielleicht auf der einen oder anderen Position was machen. Aber es gibt keinen Druck, weil wir niemanden verpflichten müssen."