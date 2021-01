FC Liverpool verpasst Sprung auf Platz eins - Spitzenspiel gegen Manchester United ohne Tore

Der FC Liverpool hat am Sonntag im Spitzenspiel der Premier League den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die "Reds" kamen trotz optischer Überlegenheit gegen Manchester United nicht über ein 0:0 hinaus und warten damit bereits seit vier Liga-Spielen auf einen Sieg. Manchester bleibt durch den Punktgewinn mit zwei Punkten vor dem ärgsten Verfolger Leicester City Erster. Der amtierende Meister Liverpool rutscht indes auf Platz drei ab, liegt bei drei Zählern Rückstand auf die "Red Devils" aber in Lauerposition. Anzeige

Der FC Liverpool ergriff im Duell mit dem Tabellenersten von Beginn an die Initiative, zog das zuletzt regelmäßig gezeigte Ballbesitzspiel auf. Die Gäste lauerten stattdessen auf ihre Chance, über schnelle Gegenstöße für Gefahr zu sorgen. Das letzte Risiko in der vorderen Reihe ließen aber beide Teams weitestgehend vermissen, sodass nennenswerte Tormöglichkeiten Mangelware blieben. Die größte Chance im ersten Durchgang vergab Bruno Fernandes, der einen Freistoß aus aussichtsreicher Position knapp vorbeisetzte.

Auch nach der Pause biss sich Liverpool an den diszipliniert verteidigenden Gäste die Zähne aus. In der Schlussphase nahm die Partie dann aber noch einmal Fahrt auf. Erst hatte Bruno Fernandes nach feiner Kombination über Marcus Rashford und Luke Shaw die Großchance zur Führung, scheiterte aus kurzer Distanz jedoch an "Reds"-Keeper Alisson (75.). Auf der anderen Seite sorgte Ex-Bayern-Star Thiago per Distanzschuss für eine Flugeinlage von David de Gea (77.). Auf ein Tor wartete man bis zum Ende vergeblich, auch weil Paul Pogba kurz vor Schluss aus sechs Metern Liverpool-Schlussmann Alisson anschoss (84.). ManUnited bleibt damit im 16. Liga-Spiel in Serie ohne Pleite, Liverpool auch im 67. Liga-Heimspiel ungeschlagen. Dennoch stecken die Reds in einer Formkrise: Die Klopp-Elf wartet seit vier Premier-League-Duellen auf einen Sieg.