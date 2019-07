Bericht: FC Liverpool bereitet Mega-Vertrag für Jürgen Klopp vor - Über 66 Millionen Euro bis 2025?

Schon seit seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Liverpool wird über eine Vertragsverlängerung zwischen den Reds und Trainer Jürgen Klopp spekuliert. Jetzt berichtet die englische Boulevardzeitung The Sun über erste, teils spektakuläre Details des möglichen Klopp-Deals mit dem LFC. So sollen die Klub-Besitzer der US-amerikanischen Fenway Group dem 52 Jahre alten Erfolgstrainer einen Vertrag über sechs Jahre anbieten - mit einem sagenhaften Gehalt.

FC Liverpool: Fürstliches Gehalt für Jürgen Klopp?

Klopp und der FC Liverpool: Das passt einfach. Im Mai gewann der Ex-BVB-Meistertrainer (seit 2015 in Liverpool) erstmalig die Champions League. Zuvor verpasste Klopp mit seinem Star-Team um Weltfußballer-Kandidat Virgil van Dijk nach einem spannenden Zweikampf mit Champion Manchester City knapp die Meisterschaft in der Premier League .

Das Vertragsangebot, über das die englische Zeitung Guardian schon im Juni berichtet hatte , soll laut Sun vor allem dafür sorgen, dass Klopp nicht von anderen Klubs abgeworben wird - und auch ein Bonus für den Königsklassen-Triumph sein. Und was für einer: Das Jahres-Gehalt des Liverpool-Trainers soll von sieben auf zehn Millionen Pfund (11,15 Millionen Euro) jährlich stehen, und das garantiert über die nächsten sechs Saisons (Pep Guardiola verdient geschätzt 19 Millionen Euro jährlich in Manchester). Klopp würde bei Vertragserfüllung also umgerechnet 66,9 Millionen Euro bei den Reds verdienen. Doch der deutsche Top-Coach soll laut dem Bericht noch mit der Unterschrift zögern und nichts überstürzen wollen.

Weil er Bundestrainer werden will? Klopps Vertrag in Liverpool läuft im Jahr 2022 aus, genauso wie der von DFB-Coach Joachim Löw. Zuletzt hatte Berater Marc Kosicke in einem Interview mit der Zeitung Die Welt die Gerüchte angeheizt. "Jürgen selbst hat mal gesagt, dass für den Fall, dass Jogi Löw irgendwann nicht mehr Bundestrainer sein möchte und die Konstellation so wäre, dass er das machen könnte, dies eine Option für ihn sei", sagte der Klopp-Berater, der allerdings auch auf den laufenden Liverpool-Vertrag seines Mandanten verwies: "In Liverpool würde man den sogar gern verlängern", verriet er.