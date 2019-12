Klopp holt VfB-Verteidiger Phillips zurück zum FC Liverpool - kuriose Klausel in Transfer-Deal

Der von Champions-League-Sieger FC Liverpool an den Zweitligisten VfB Stuttgart ausgeliehene Innenverteidiger Nathaniel Phillips wird schon zum 1. Januar 2020 zu seinem Stammverein in die Premier League zurückkehren. Das gaben am Freitagmorgen beide Klubs bekannt. Die Reds und Trainer Jürgen Klopp hatten die Schwaben wegen einer "angespannten Personalsituation" um die Beendigung des Leihgeschäfts gebeten.