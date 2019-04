Liverpool-Star Virgil van Dijk zum Spieler des Jahres in England gewählt

Der holländische Innenverteidiger Virgil van Dijk vom FC Liverpool ist von seinen Liga-Kollegen zum Spieler des Jahres in der Premier League gewählt worden. Der 27-Jährige wurde am späten Sonntagabend in London durch die Professional Footballers' Association (PFA) ausgezeichnet. Er ist der erste Abwehrspieler seit 2004, der die Trophäe erhält - und der vierte überhaupt. Im Vorjahr hatte sich bei der Abstimmung unter den Profis der englischen Eliteklasse sein Mannschaftskollege Mohamed Salah durchgesetzt. Bei den Frauen wurde diesmal Vivianne Miedema vom FC Arsenal als beste Spielerin ausgezeichnet.