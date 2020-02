FC Liverpool bleibt auf Titelkurs in der Premier League: Mühevoller Heimsieg gegen West Ham United

Dank eines 3:2 (1:1)-Erfolges über West Ham United bleibt der FC Liverpool in der englischen Premier League auf Meisterkurs. Zum Abschluss des 27. Spieltages musste die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am Montag aber lange zittern, lag zwischenzeitlich mit 1:2 in Rückstand und durfte erst in der 81. Minute über den erneuten Führungstreffer von Sadio Mané zum 3:2 jubeln. Damit haben die Reds den Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City wieder auf 22 Punkte ausgebaut und benötigen damit nur noch vier Siege, um den ersten Meistertitel seit 1990 unter Dach und Fach zu bringen.

Schon früh in der Partie kamen beide Mannschaften nach Eckbällen zum Torerfolg. Liverpool ging nach einem Eckstoß von Trent Alexander-Arnold durch einen Kopfball von Gini Wijnaldum mit 1:0 in Führung (9.). Doch anstatt die Partie wie so häufig in dieser Saison zu kontrollieren und den Vorsprung auszubauen, kassierte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp fast umgehend den 1:1-Ausgleich. Issa Diop überwand LFC-Torwart Alisson Becker nach einer Ecke des Niederländers Robert Snodgrass (12.). In der Folge hatten die Gastgeber an der legendären Anfield Road etwas mehr Ballbesitz, doch auch West Ham hatte seine Möglichkeiten und forderte den Tabellenführer. Insgesamt gab es im ersten Durchgang 13 Eckbälle.