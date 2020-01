Roberto Firmino rettet schwachen FC Liverpool: Schmeichelhafter Sieg über Wolves

"Wir wussten, dass es hier schwierig wird. Es war ein intensives Spiel. Wir haben einfach weiter gekämpft. Unsere Mentalität hat uns am Laufen gehalten" , sagte Liverpool-Torschütze Henderson nach Abpfiff bei BT Sport. Verteidiger Virgil van Dijk lobte den Gegner: "Sie haben gut gespielt und tolle Spieler. In der zweiten Halbzeit waren sie sehr gefährlich, wir mussten dagegen halten", so der Holländer.

Steven Gerrard, Fernando Torres und Mario Balotelli gehören fraglos zu den bekanntesten Spielern in der Geschichte des FC Liverpool. Doch was machen Sie heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. Was machen 50 ehemalige Liverpool-Stars wie Michael Owen und Emile Heskey heute? Klickt Euch durch die Galerie! ©

FC Liverpool feiert 14. Liga-Sieg in Folge

Damit bleibt das Remis gegen Manchester United am 9. Spieltag der einzige Punktverlust für Liverpool in dieser Saison. Nach dem letztendlich glücklichen Sieg (dem 14. in Folge in dieser Spielzeit, dem 40. saisonübergreifend) hat Liverpool weiterhin 16 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Manchester City - und das bei einem weniger absolvierten Spiel. Die Citizens gewannen am Dienstag mit 1:0 bei Sheffield United.