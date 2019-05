Liverpool-Wunder gegen den FC Barcelona - Klopp: "Ging nicht ums Weiterkommen"

Klopp sagte in dem Interview, dass es den "Reds" die ganze Zeit nur darum ging, gegen Lionel Messi und Co. zu gewinnen - wie hoch war dabei nebensächlich. "Eigentlich ging es nur darum. Es ging nicht ums Weiterkommen. Es ging für uns nur darum, das Rückspiel zu gewinnen. Wir wissen, wir haben ein gutes Spiel in Barcelona gemacht, klar verloren, und zu Hause müssen wir ein sehr gutes Spiel machen und gewinnen. Dann werden wir im Laufe des Spiels sehen, ob wir ein Ergebnis machen, das uns kurz vor Schluss die Möglichkeit bietet, den Bock komplett umzustoßen", so Klopp.