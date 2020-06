Erster Tag der Wahrheit für Lok Leipzig: „Wollen nicht ins offene Messer laufen“

Vor dem ersten von zwei Relegationsspielen gegen den SC Verl am 25. Juni hat der 1. FC Lok Leipzig am 22. Juni das letzte Mal öffentlich trainiert. Im Anschluss schlossen sich die Tore der Sportschule "Egidius Braun" in Abtnaundorf. Hier bereitet sich die Wolf-Elf auf den Kampf um die 3. Liga vor. © Christian Modla

Mit Standards wehtun

Tore verhindern

Das Tore verhindern wird mit Blick auf die Auswärtstorregel besonders wichtig. „Ich könnte mir nichts bessere vorstellen, als zu Null zu spielen“, so die 23-jährige Nummer eins der Probstheidaer. Beim letzten Mal, als der SC Verl in Leipzig gastierte, war dies nicht der Fall. 3:2 gewannen die Ostwestfalen im August 2000 beim FC Sachsen.

Ein Überraschungsei ist das Rückspiel am 30. Juni. Am Mittwoch bestimmte Nordrhein-Westfalen, dass die Partie aufgrund des Lockdowns im Landkreis Gütersloh nicht in Verl stattfinden kann. Die Optionen: ein Ausweichstadion oder eine Verschiebung auf den 1. Juli. Letzteres will Lok auf keinen Fall, womöglich wird in Paderborn gespielt.