"Feuer frei - wir kommen!": FC Neuwarmbüchen gelingt erstmals Einzug ins Viertelfinale

Kurz vor 19 Uhr färbte sich der Himmel über dem frisch gemähten, grünen Rasen in Neuwarmbüchen rot. Wer genau hinsah, erkannte große Kreise auf dem Rasen. Platzwart Heiko Zirbes gestand, dass er am Vorabend um 22 Uhr extra für das Kreispokal-Spiel den Rasen gemäht hatte. Denn Neuwarmbüchen hatte da erst erfahren, dass das Spiel in Ahlem nicht stattfinden könne, wie Neuwarmbüchens Trainer Sebastian Marx berichtete: "Das war eine kurzfristige Entscheidung, weil das Flutlicht dort nicht funktioniert hat."

Mit einem 0:0 ging es in die Pause. Ungefährliche Standards, keine großen Torchancen und ungenaue Pässe auf beiden Seiten. "Die erste Halbzeit haben wir absolut nicht so gespielt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Da haben wir körperlos gespielt. Die Passquote war miserabel, Ballannahmen haben überhaupt nicht funktioniert - wir sind nicht in das Spiel gekommen", konstatierte Marx.

Zweite Hälfte gehört Neuwarmbüchen

Die zweite Halbzeit begann ereignisreicher als die gesamte erste. Marx hatte Umstellungen im Sturm vorgenommen und Neuwarmbüchen konnte zwei Minuten nach Wiederanpfiff die erste gute Möglichkeit verzeichnen. Die Anfangsphase der zweiten 45 Minuten gehörte Neuwarmbüchen - und so war es nur eine Frage der Zeit, bis das erste Tor fiel. In der 57. Minute war es dann soweit: Benedikt Labove erzielte das 1:0 für den FC Neuwarmbüchen. Die Freude über das Tor war so groß, dass er bei seinem Ronaldo-Jubel an der Eckfahne umfiel.

Die Torchancen häuften sich, auch Ahlem wurde durch Ecken gefährlicher, doch ihre Torschüsse landeten direkt in den Armen des Torwarts. Nach dem ersten Tor spielte Neuwarmbüchen selbstsicherer, in der 81. Minute legte Dominik Jung nach. Sieben Minuten später schoss er sich dann mit dem 3:0 zum Matchwinner: