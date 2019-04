,,Weil wir daran glauben", diese Antwort gibt FCN-Kapitän Hanno Behrens Journalisten immer wieder auf die Frage, warum der ,,Club" den Liga-Erhalt noch schafft. Vor der Partie 1. FC Nürnberg gegen FC Bayern München am Sonntag (18 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) stehen die Chancen der Franken nun noch einmal um einiges schlechter. Dafür sorgt neben dem hoch motivierten Gegner aus München vor allem der 1:0-Heimerfolg des direkten Konkurrenten VfB Stuttgart im Samstagabendspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Will der FCN den direkten Wiederabstieg noch vermeiden, braucht er eigentlich einen Sieg gegen den FC Bayern und fast ein Fußball-Wunder!

Die Nürnberger konnten unter dem neuen Trainer Boris Schommers (40) zwar nicht wirklich von den Abstiegsrängen springen, aber sie haben sich defensiv stabilisiert. Kassierten sie unter Michael Köllner im Schnitt noch 2,2 Gegentore pro Spiel, so sind es unter dem gebürtigen Leverkusener Schommers nur noch 1,2 Treffer pro Partie. ,,Wir müssen einen perfekten Tag erwischen", sagt Schommers vor dem Spiel gegen den großen Rivalen aus München. Das Hinspiel in der Allianz Arena endete mit 3:0 für den FC Bayern. Robert Lewandowski gelang dabei ein Doppelpack. Die Münchner haben in Nürnberg die Chance, den BVB, der am Samstag im Revierderby gegen den FC Schalke (2:4) patzte, drei Spiele vor Saisonende an der Tabellenspitze mit vier Punkten abzuhängen.